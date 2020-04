Spanien registrerer 567 coronadødsfald på et døgn

I alt er der foreløbig registreret 18.056 dødsfald blandt coronapatienter, mens 172.541 er testet positiv for virusset i Spanien.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt af den globale coronapandemi, som nu har kostet flere end 120.000 mennesker livet på verdensplan.

De spanske dødstal har toppet på over 900 om dagen, men kurven har de seneste dage fortrinsvis peget nedad.

Det har fået de spanske myndigheder til at lempe nogle af de strenge restriktioner, der er blevet indført for at bremse smittespredningen.

Flere butikker fik således mandag lov til at genåbne efter en lang nedlukning.

Også visse ansatte i byggeriet og produktionen har fået lov til at vende tilbage til arbejdet.

Sundhedsminister Salvador Illa understreger dog, at nedlukningen fortsætter i Spanien.

Således skal barer, restauranter og størstedelen af de spanske butikker og offentlige pladser forblive lukket indtil tidligst 26. april.

Den spanske regering har planer om at uddele ti millioner mundbind i denne uge i forbindelse med lempelsen af restriktionerne.

Således er 4500 politibetjente, frivillige og sikkerhedsvagter udstationeret 1500 steder i landet for at uddele mundbind til befolkningen, skriver nyhedsbureauet AFP.