Spanien noterer 440 døde og tillader korte gåture for børn

I Spanien kan sundhedsmyndighederne nu for tredje dag i træk konstatere, at det går den forkerte vej med antallet af coronarelaterede dødsfald.

Dog er der tale om beskedne stigninger i dødstallet, og niveauet synes generelt at være stagneret i Spanien.

Spanien har været hårdt ramt under coronakrisen. I alt er der registreret 22.157 coronarelaterede dødsfald i landet. Det svarer til 47,2 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Krisen toppede tilsyneladende 2. april, hvor der blev registreret 950 dødsfald på et enkelt døgn.

Siden er niveauet faldet, og den spanske regering har nu varslet en gradvis genåbning af samfundet.

Den spanske regering bøjede sig tirsdag for presset fra millioner af spanske forældre, der har måttet holde deres børn inden døre siden midten af marts.

Således vil det fra 26. april blive tilladt for børn under 14 år at tage korte gåture under opsyn af en voksen.

Tilladelsen blev vel modtaget hos forældre, selv om de mener, at den er kommet for sent. Og næsten seks uger fanget i eget hjem sætter sine spor hos børn.

- Vi har oplevet en stigende bekymring, flere raserianfald og mere opfarende opførsel (hos børnene, red.), siger 35-årige Iban Onandia, der er psykolog i den baskiske by Bizkaia.

Spanien har indført nogle af de strammeste restriktioner i Europa for at bremse smittespredningen.

Regeringen har i to omgange forlænget den nationale nedlukning, og onsdag blev den forlænget endnu en gang. Denne gang frem til 9. maj.

Premierminister Pedro Sanchez sagde ved samme lejlighed, at regeringen planlægger en gradvis genåbning fra midten af maj. Det vides endnu ikke, hvilke lempelser der i givet fald vil blive indført.