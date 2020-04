Spanien melder om 585 nye døde under coronaepidemi

Det giver umiddelbart en difference på 348.

Også den spanske avis El Pais undrer sig over tallene og har spurgt lederen for den spanske sundhedsstyrelse, Fernando Simon, om han kan forklare forskellen.

Han siger, det beror på en "diskrepans" i nogle af de data, man har modtaget fra en selvstændig region. Avisen El Mundo skriver, at det handler om Catalonien.

Simon siger, at det kan give lidt forskellige tal de næste to til tre dage over coronadøde.

Uanset den metode og de data, man bruger til at tælle ofrene for coronasmitten, så er Spanien fortsat det land, som sammen med Italien og USA har flest døde under pandemien.

En opgørelse fra Johns Hopkins University viser 33.286 døde med Covid-19 i USA, mens tallet er 22.170 for Italien.