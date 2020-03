Den 42-årige slagter Angel ses her iført ansigtsmaske i sin bod i den spanske hovedstad, Madrid. Der er indført 15 dages krisetilstand i Spanien for at begrænse coronavirusudbruddet.

Spanien mærker coronaens voldsomme ankomst

Antallet af coronadødsfald er eksploderet i Spanien, hvor over 1300 personer nu har mistet livet. Personale melder om et sundhedssystem under hårdt pres.

I løbet af de seneste dage har det sydeuropæiske land således mangedoblet sit antal af både smittede og af coronadødsfald. Det har ført til, at Spanien netop nu er et af de lande, der er hårdest ramt af det omfattende udbrud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her