Spanien lukker nattelivet ned i kampen mod corona

Spanien har fra fredag sat stop for en lang række udendørs aktiviteter i et forsøg på at komme den stigende coronasmitte til livs.

Nattelivet lukker indtil videre ned, siger den spanske sundhedsminister, Salvador Illa. Det sker i et forsøg på at forhindre, at folk samles i trange rum, hvor virusset nemmere spredes.