Spanien lukker alle hoteller midlertidigt

I meddelelsen står der, at der lukkes ned for "alle hoteller og lignende indkvarteringsmuligheder, overnatningssteder for turister og anden kortvarig overnatning på landets territorie".

Spanien har udstedt et påbud til alle hoteller i landet om at holde lukket.

Spanien er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af coronavirus.

Torsdag aften kunne 830 dødsfald relateres til coronavirus i landet, og der er omkring 18.000 bekræftede smittetilfælde.

I weekenden erklærede Spanien krisetilstand. Her blev der samtidig givet et påbud om at blive hjemme, medmindre det er strengt nødvendigt at gå ud.

Der kom også et påbud om at holde afstand i det offentlige rum - begge dele med en varighed på foreløbigt 15 dage.

Mere langvarig indkvartering kan forblive åben, hvis stederne kan påvise, at de har plads og mulighed for, at beboere kan overholde de påbud, der blev meddelt i weekenden.

Spanien er den andenstørste turistdestination i verden. Lukningen gælder med det samme og i foreløbigt syv dage.

Situationen i landet er i tiltagende grad blevet genstand for international opmærksomhed, efter at dødstallet er steget hurtigere end i mange andre lande.

- De sværeste tider har vi endnu ikke set. De øjeblikke, hvor vi vil se antallet af smittede stige fortsat, sagde sundhedsminister Salvador Illa torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På en pressekonference på video sagde fungerende statsminister Pablo Iglesias, at en række plejehjem med det samme skal udstyres med ordentlige medicinske faciliteter og sundhedspersonale.

- Det er en høj prioritet at komme med et svar på situationen på plejehjem, sagde han.

Onsdag åbnede anklagere i Madrid, virussets epicenter i Spanien, for en efterforskning af flere end 17 coronavirus-relaterede dødsfald på et plejehjem, hvor patienter var under udgangsforbud og uden adgang til hospitaler, skriver Reuters.

Der har været meldinger om lignende sager andre steder i landet.