Spanien indsætter tropper til håndtering af 8000 migranter

På blot to dage har mere end 8000 migranter bevæget sig ind i den spanske enklave Ceuta ved Marokkos nordlige kyst.

Det melder spanske myndigheder ifølge BBC.

Myndighederne mener, at migranterne ankom til stranden i byen til fods ved lavvande eller svømmede ind til enklaven fra strande på den marokkanske side nogle få kilometer derfra.

Af de 8000 migranter er mere end 1500 mindreårige.

Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, har lovet at genoprette roen og siger, at omkring halvdelen af migranterne er sendt til Marokko.

De fleste af migranterne siges at være fra Marokko. Spanske tropper er også blevet sendt til stranden for at hjælpe grænsepolitiet.

Tirsdag aften viste optagelser fra stranden, at næsten alle ankomne migranter var væk.

Sánchez er ifølge BBC rejst til Ceuta for at tackle krisen, men det har blot forværret de diplomatiske spændinger mellem Spanien og Marokko.

Marokko har kaldt sin ambassadør i Spanien tilbage for at diskutere videre træk, efter at Spaniens udenrigsminister udtrykte afsky over, hvad der foregik.