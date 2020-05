Spanien har laveste antal coronadødsfald siden 18. marts

Spanien har søndag for første gang i næsten syv uger registreret under 200 coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Tallet er godt nyt for Spanien, der har været hårdt ramt af coronavirusset.

Udbruddet i landet toppede i slutningen af marts og begyndelsen af april, hvor de daglige coronadødstal nærmede sig 1000.

I alt er 25.264 coronasmittede personer døde under udbruddet i Spanien.

Lørdag fik spanierne for første gang i syv uger lov til at gå på gaden for at motionere efter lang tids isolation i deres hjem.