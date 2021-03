En mand går gennem murbrokkerne, efter at en bygning lørdag kollapsede i Kairo.

Spædbarn reddet fra murbrokker efter dødeligt bygningskollaps

Mindst 25 mennesker er døde, efter at en bygning lørdag kollapsede i Kairo. Baby blev søndag fundet i live.

Redningsarbejdere har fundet et seks måneder gammelt spædbarn i live efter et bygningskollaps, der lørdag kostede 25 mennesker livet i Kairo.

Det oplyser egyptiske embedsfolk søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Barnets mor, far og søster er alle blevet fundet døde efter ulykken. Eftersøgningen fortsætter til gengæld efter barnets storebror, der fortsat savnes.

Det fortæller flere embedsfolk, der ønsker at være anonyme, fordi de ifølge AP ikke har fået tilladelse til at tale med pressen.

Den seks måneder gamle dreng er i stabil tilstand efter at være blevet reddet ud fra murbrokkerne. Det oplyser en embedsmand fra Egyptens katastrofeberedskab.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der fik bygningen til at kollapse lørdag.

Men lederen af Kairos guvernement, Khalid Abdel-Al, oplyste senere på dagen, at en komité af ingeniører er blevet etableret for at undersøge de omkringliggende bygningers strukturelle integritet.

Lokalavisen Al-Ahram oplyser søndag ifølge nyhedsbureauet AFP, at antallet af sårede efter ulykken er vokset til 75. Bygningskollapset fandt sted i hovedstadens østlige distrikt Gesr Suez.

Redningsarbejdere leder fortsat efter overlevende i området.

Ulykker som den i weekenden er desværre ikke unormale i Egypten, hvor sløset byggearbejde er et stort problem i særligt fattige nabolag og udkantsområder.

Det skyldes, at mange bygherrer ser stort på sikkerheden for at maksimere deres profit.

For eksempel ses det ofte, at der bliver tilføjet ekstra etager til bygninger, der slet ikke er designet til at bære vægten.

Egyptens regering er for nylig begyndt at slå hårdere ned på ulovlige byggerier ifølge AP.