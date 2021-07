Sort svamp dræber tusindvis af coronaoverlevende i Indien

Tidligere på ugen fortalte vicesundhedsminister Bharati Pravin Pawar, at over 4200 mennesker indtil nu er døde af sort svamp - eller mucormycosis, som er infektionens videnskabelige navn.

Flere end 45.000 indere er blevet ramt af den dødelige såkaldte sorte svamp de seneste to måneder under landets anden bølge af coronasmitte.

Svampen blev tidligere betragtet som meget sjælden i Indien, men antallet af tilfælde er steget voldsomt under pandemien, hvor den især har ramt patienter, som er ved at komme sig efter covid-19.

Sort svamp er en særdeles aggressiv sygdom, og kirurger på Indiens hospitaler har været nødsaget til at fjerne øjne, næse og kæbe fra patienter for at forhindre, at svampen spreder sig til hjernen.

Dødeligheden for sort svamp ligger på over 50 procent.

Ifølge regeringens tal er infektionen mest udbredt i den vestlige delstat Maharashtra, hvor der er registreret 9348 tilfælde.

Før pandemien behandlede Indien i gennemsnit 20 tilfælde af sort svamp om året, og kun personer med et meget dårligt immunforsvar var i fare for at miste livet.

Eksperter har tilskrevet den voldsomme stigning i antallet af tilfælde de seneste måneder en overdreven brug af steroider til behandling af covid-19.

Den indiske regering erklærede i maj sort svamp for en epidemi, da antallet af tilfælde begyndte at blusse op.

Samtidig er sociale medier blevet oversvømmet med opfordringer og bønner om medicin til behandling af sygdommen.

Tal fra regeringen, der blev offentliggjort tirsdag, peger på, at antallet af infektioner toppede i maj og juni og siden er faldet betydeligt.

Mandag rapporterede avisen Hindustan Times dog, at der er sket en stigning i antallet af infektioner blandt børn i den nordlige delstat Rajasthan.