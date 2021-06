Sort marked for coronapas vokser i Rusland

Det går trægt. Der er udbredt skepsis i befolkningen.

Den 2. juni var kun 18 millioner af Ruslands 144 millioner indbyggere vaccineret mindst én gang.

Siden har myndighederne i flere regioner skruet bissen på for at få borgerne til at rulle ærmerne op.

I den russiske hovedstad, Moskva, blev der den 16. juni udstedt et dekret om, at mindst 60 procent af de ansatte på byens arbejdspladser skal være vaccineret i midten af august.

Der blev samtidig udstedt et dekret om, at det nu er obligatorisk for personer med job, hvor de er i kontakt med andre, at lade sig vaccinere.

Det kan være lærere, taxichauffører, frisører.

Da dekretet blev udsendt, var kun 15 procent af Moskvas 15 millioner indbyggere ifølge byens borgmester, Sergej Sobjanin, vaccineret.

Dekreterne har ikke ændret på skepsissen over for vacciner.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skyldes det blandt andet, at Sputnik V blev taget i brug uden omfattende kliniske test af effekt og eventuelle bivirkninger.

Internationalt er vaccinen dog senere blevet kendt både sikker og effektiv.

Men russerne tøver stadig, og omkring 60 procent af russerne siger ifølge AFP, at de ikke vil lade sig vaccinere.

Det har skabt et sort marked for falske vaccinepas eller vaccineattester.

AFP fortæller om en mand, der kalder sig Sergej.

Han er i 30'erne, bor i den sydlige Krasnodar-region og vil ikke vaccineres.

Han fandt en sælger af falske coronapas på beskedtjenesten Telegram.

Sergej overførte 15.000 rubler - 1300 kroner.

Tre uger senere loggede han på Ruslands regerings hjemmeside og fandt sit coronapas, eller certifikat, der viser, at han er blevet vaccineret to gange med Sputnik V.

Han har ikke været så meget som i nærheden af en sputnik-dosis, men nu kan han gå på bar i Moskva, hvis han skulle komme forbi hovedstaden.

For her er det nu besluttet, at barerne kun må servere for personer, der er vaccineret eller har haft smitten, så de er blevet immune.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at der er mange reklamer for de falske attester på Telegram.

Prisen for at få en attest stiger, hvilket indikerer, at efterspørgslen også er på vej op.

Boris Ovsjinnikov, der er medejer af et internetanalysefirma, siger, at i dagene efter dekreterne fra myndighederne i Moskva var der ti gange så mange google-søgninger på "køb et vaccinecertifikat" som før dekreterne om obligatorisk vaccine.

Søgningerne på hvor i Moskva, man kan blive vaccineret, steg kun 2,5 gange.

Politiet i Moskva sagde forleden, at det har åbnet 24 sager mod personer, der har udstedt falske vaccineattester.

Men det er ikke klart, hvor stort omfanget egentlig er.

AFP har over Telegram talt med en person, der siger, at han får 20-30 bestillinger hver dag.

- Jeg får forespørgsler på attester til hele firmaer, praler den anonyme forfalsker af officielle coronapas.