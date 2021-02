Somalia overskrider frist for valg af ny præsident

Mandag skulle Somalia have valgt en ny præsident. Det er nemlig fire år siden, at den nuværende præsident, Mohamed Abdullahi Mohamed, blev valgt. Men landet har overskredet fristen for at holde valg.

Det lykkedes ikke den nationale regering og delstaterne i landet at blive enige om, hvordan man skulle holde valg. Derfor er præsidentens valgperiode på fire år nu udløbet.