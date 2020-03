Soldater skal opretholde nedlukning i Sydafrika

Sydafrika vil sende soldater på gaden for at opretholde en 21 dage lang nedlukning på grund af coronavirus.

Præsident i Sydafrika Cyril Ramaphosa siger, at nedlukningen begynder ved midnat torsdag og sker for at afværge en "humanitær katastrofe".

Der har været over 400 bekræftede smittetilfælde i Afrikas mest udviklede økonomi. Det er det højeste tal af alle lande i Afrika syd for Sahara, og tallet er seksdoblet på blot otte dage.

Ramaphosa siger, at det hurtigt kan løbe ud af kontrol, da Sydafrika har "mange mennesker med nedsat immunforsvar på grund af HIV, tuberkulose eller fattigdom og fejlernæring".

- Dette er et afgørende tiltag for at redde millioner af sydafrikanere fra smitte, siger han.

- Uden hurtig handling vil antallet af smittede hurtigt stige til hundredetusinder.

Ramaphosa siger, at hæren vil patruljere gaderne sammen med politiet for at sikre, at forbuddet overholdes.