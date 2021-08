Soldater skal hjælpe USA's ambassadeansatte ud af Kabul

USA vil sende soldater til lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, for at hjælpe ansatte på den amerikanske ambassade ud af landet.

Det oplyser talsmand Ned Price fra USA's udenrigsministerium torsdag ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Vi reducerer yderligere vort civile fodspor i Kabul i lyset af sikkerhedssituationen, siger han.

Ambassaden vil fortsat være åben og tilbyde konsulære ydelser, men med en minimal bemanding.

Price vil ikke afvise forlydender om, at arbejdet kan blive henlagt til Kabuls internationale lufthavn, skriver nyhedsbureauet dpa.

Han oplyser ved samme lejlighed, at USA nu vil begynde at sende fly ind dagligt for at evakuere tolke og andre afghanere, som er i fare, fordi de har arbejdet for USA.

Tidligere torsdag indskærpede både USA og Tyskland over for deres borgere, at de skal forlade Afghanistan, mens det er muligt at komme ud med almindeligt fly.

Sikkerhedssituationen er forværret med Talibans fremrykning, advarer begge lande.

- Tyske statsborgere i landet opfordres på det kraftigste til at benytte sig af muligheden for at forlade landet med rutefly snarest muligt, meddeler det tyske udenrigsministerium ifølge Reuters.

Tyskland er det land, der har haft det næsthøjeste antal soldater i Afghanistan efter USA.

En tilsvarende opfordring kommer fra USA's ambassade i Kabul til amerikanske statsborgere.

- Hvis du ikke har råd til at købe en flybillet lige nu, så kontakt ambassaden, står der på dens hjemmeside.

Her fremgår det også, at sikkerhedssituationen og en kraftig reducering af bemandingen betyder, at ambassaden kun i "ekstremt begrænset" omfang kan hjælpe amerikanere i Kabul.

Flere andre lande, herunder Storbritannien, Frankrig, Danmark og de nordiske lande, har også opfordret deres borgere til at forlade Afghanistan.

Alle rejser til landet frarådes på grund af "en betydelig sikkerhedsrisiko", meddelte det danske udenrigsministerium i sidste uge.

- Sikkerhedssituationen er blevet gradvist forværret de seneste måneder. Der er kampe mellem Taliban og regeringsstyrker i stort set alle distrikter og provinser, sagde Frej Jackson, fungerende chef i Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Så det er anledningen til, at vi skærper rejsevejledningen ved at opfordre danskere i landet til at rejse, mens der er kommercielle fly tilgængelige.

Borgerservice vurderede i sidste uge, at der er omkring 30 personer på danskerlisten i Afghanistan. Det tæller blandt andre danskafghanere, enkelte udviklingsarbejdere og journalister.