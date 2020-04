Et par spænder en tom kiste på toppen af deres bil, fordi de skal hente liget af en pårørende under coronakrisen i byen Guuayaquil i Ecuador.

Artiklen: Soldater samler ligene på gaderne i Ecuador under coronakrise

Lig får lov at ligge i gaderne i Ecuadors mest folkerige by under coronakrise. Officielt dødstal er 120.