Soldater hævder at have taget magten i Guinea

Seerne fik også at vide, at parlamentet og forfatningen var opløst, samt at alle grænser til det fattige land er lukket.

Desuden har kupmagerne indført et udgangsforbud og beordret alle regeringens ministre til at deltage i et møde mandag formiddag.

- Ethvert afslag på at deltage vil blive betragtet som oprør, meddelte de i en erklæring sent søndag aften ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Mens FN og USA fordømte magtovertagelsen, og den vestafrikanske regions økonomiske samarbejdsorganisation truede kupmagerne med repressalier, så sagde lederen af hærens eliteenhed, oberstløjtnant Mamady Doumbouya, at "fattigdom og rodfæstet korruption" var årsag til, at styrkerne havde fjernet præsidenten.

- Vi har opløst regeringen og institutioner, sagde Doumbouya på statsligt tv, hvor han havde draperet sig i Guineas flag og var omgivet af otte bevæbnede soldater.

- Vi vil ikke længere overlade politik til én mand. Vi vil overlade politik til folket. Sammen vil vi omskrive forfatningen, tilføjede han.

I en video, som kupmagerne sendte søndag til AFP, kunne præsident Condé ses siddende i en sofa omringet af soldater.

Den 83-årige statsleder afviste at svare på et spørgsmål fra en soldat, om han havde lidt fysisk overlast.

Ægtheden af optagelserne er ikke bekræftet.

Militærkilder oplyste til nyhedsbureauet Reuters, at præsidenten var blevet bragt til et ukendt sted, samt at specialstyrkerne under ledelse af Mamady Doumbouya havde foretaget adskillige anholdelser.

Guineas ledende oppositionspolitiker, Cellou Dalein Diallo, benægtede rygter om, at han skulle være anholdt.

Sent søndag aften stod det ifølge Reuters ikke klart, om specialstyrkerne under Doumbouyas ledelse havde opnået fuld kontrol.

Landet med omkring 13 millioner indbyggere - der trods store forekomster af råstoffer er blandt klodens fattigste - har længe været præget af politisk ustabilitet.

I 2020 udbrød der voldelige protester efter et omstridt valg, hvor præsident Condé blev genvalgt til en tredje embedsperiode.

Forinden havde præsidenten ændret forfatningen, så han kunne stille op til en tredje periode. Efter afstemningen blev der rettet beskyldninger mod Condé om valgsvindel fra hans politiske rivaler.

De seneste uger har utilfredshed i befolkningen igen ulmet, efter at regeringen satte skatterne markant op og hævede prisen på benzin med 20 procent, skriver Reuters.

Under præsident Condés tid ved magten har Guinea haft vedvarende økonomisk fremgang på grund af rigdommen i undergrunden i form af blandt andet guld, diamanter og jernmalm.

Men kun et fåtal i befolkningen har ifølge Reuters mærket noget til fremgangen.

- Korruption var udbredt, og de rige hånede os, siger Alassane Diallo, en beboer i hovedstaden Conakry, om søndagens hændelser.