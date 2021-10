Soldater giver briterne benzin på tanken

Er der benzin, hamstrer folk. Det gør problemet endnu værre.

Nu er militæret sat ind for at løse problemet.

200 uniformerede soldater - 100 af dem chauffører - er sat til at bringe benzin ud til de ramte områder. Indsatsen har fået navnet Operation Escalin.

Politikere har i den seneste tid diskuteret, om udenlandsk arbejdskraft skal inviteres ind for at hjælpe med problemerne.

Det mener premierminister Boris Johnson ikke.

- Det er ikke vejen frem for vores land at trække i det store håndtag, hvorpå der står "ukontrolleret immigration", og tillade mange mennesker at komme og arbejde.

- Jeg vil ikke tilbage til den gamle, fejlslagne model med lave lønninger og dårlig uddannelse, som ukontrolleret immigration understøtter, siger Johnson til BBC.

Han mener, at markedet regulerer sig selv efter brexit.

Den britiske økonomi er ved at omstille sig væk fra det, han kalder den dårlige økonomiske model, Storbritannien havde før.

- Der vil være en omstillingsperiode. Men det er det, der er brug for, siger han.

Ifølge finansminister Rishi Sunak er situationen ved at blive bedre.

- Vi ved, at der er nok benzin på raffinaderierne og i terminalerne. Problemet er, at vi har haft en stor stigning i efterspørgslen.

Rishi Sunak siger, at manglen på benzin ikke kun er et problem skabt af brexit. Det er på grund af den globale varemangel og transportkrise.

- Manglen på lastbilchauffører er ikke kun et problem i Storbritannien. Det er både i Europa og videre end det.

Formanden for benzinstationernes brancheorganisation, Gordon Balmer, sagde mandag til Reuters, at 22 procent af Londons og det sydøstlige Storbritanniens tankstationer stadig ikke har noget benzin.

Han vurderer, at det kan tage mellem en uge og ti dage, før alle tankstationer igen har brændstof.

Ingen andre europæiske lande oplever samme mangel på benzin eller har så store stigninger i brændstofpriserne.

Imidlertid er det ikke kun brændstof, briterne er bange for ikke at have nok af.

De frygter også for deres julemiddag.

Det skyldes, at regeringen for nylig sagde, at udenlandske chauffører kan få et midlertidigt arbejdsvisum til den 24. december.

Nu har regeringen netop forlænget perioden frem til februar næste år, men mange supermarkeder har alligevel sat julevarerne frem.

Det er også stadig uklart, om tilstrækkeligt mange udenlandske chauffører er interesseret.

Der er pres på slagterierne. Der mangler slagtere til at gøre kalkuner klar til julebordene.

The Guardian skriver, at salget af kalkuner er steget med 409 procent i supermarkedskæden Iceland.

Også landets svineproduktion lider under manglen på chauffører og slagtere.

Op mod 120.000 grise kan ikke blive slagtet. Tallet stiger med omkring 12.000 om ugen.

Producenterne overvejer derfor at aflive dem uden at bruge dem til fødevarer.