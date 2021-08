Soldater bruger voldtægt som våben i Etiopien

- Jeg var fire måneder henne i min graviditet. Jeg ved ikke, om de opdagede, at jeg var gravid. Jeg ved ikke, om de tænkte over, at jeg var et menneske.

Kvinden er én af mange, der har fortalt Amnesty International om, hvordan de er blevet voldtaget og på anden måde mishandlet af soldater under den igangværende krig i den etiopiske region Tigray.

En rapport fra organisationen vidner om, at seksuelle overgreb bliver brugt som et våben mod befolkningen. Både piger og voksne kvinder bliver voldtaget, lemlæstet og taget som sexslaver.

Forbrydelserne bliver ifølge Amnesty begået af soldater fra både Etiopien og Eritreas væbnede styrker og af politistyrker fra regionen Amhara, der grænser op til Tigray.

- Ud fra det, kvinderne har fortalt os, handler det om at ydmyge dem og nedbryde dem både fysisk og psykisk.

- Mange af de forfærdelige forbrydelser er begået foran ofrenes familier og børn, hvilket blot gør det endnu mere ydmygende, fortæller Malene Haakonsson, der er pressechef i den danske afdeling af Amnesty.

Siden november sidste år har landets regeringsstyrker og oprørsbevægelsen Tigrayfolkets Bevægelsesfront (TFLP) været i væbnet konflikt.

Så sent som tirsdag opfordrede Etiopiens premierminister "alle egnede etiopiere" til at slutte sig til landets hær og være med til at kæmpe i de dele af det østafrikanske land, hvor der er kampe.

- Nu er tiden inde til, at alle egnede etiopiere i den kampduelige alder slutter sig til forsvaret, specialstyrkerne og militserne og viser patriotisme, lød det i en meddelelse fra premierminister Abiy Ahmeds kontor.

Men med rapporten fra Amnesty kastes et dystert lys over den etiopiske hærs aktiviteter.

Organisationen har interviewet 63 ofre for seksuelle overgreb samt et antal sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Knap halvdelen af ofrene har udpeget soldater fra Eritrea som gerningsmændene på baggrund af deres sprog og uniformer.

Selv om antallet af vidnesbyrd er begrænset i Amnestys rapport, viser de ifølge organisationen, at seksuelle overgreb bliver brugt metodisk i konflikten. Og der menes at være hundredvis af ofre.

- Det er utroligt tabubelagt. Kvinderne melder ikke overgrebene. Hvem skulle de også melde dem til? Det er et meget større problem, end det vi kan dokumentere, siger Malene Haakonsson.

- På baggrund af det mønster og den voldsomhed, som vi har dokumenteret, anser vi overgrebene på kvinder i Tigray for at være krigsforbrydelser.

TPLF styrede Tigray, indtil den etiopiske regering i november sidste år ophævede selvstyret i regionen og indsatte nye politiske ledere.

Der har i årevis været spændinger mellem TPLF og centralregeringen i Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.