Solberg vil redde nordmændenes jul med nye coronatiltag

Nordmændene opfordres til ikke at have over fem gæster hjemme og undgå at ses med mange forskellige.

Nordmændene skal til at følge mere strikse coronaregler de kommende uger. For antallet af smittetilfælde stiger også i Norge, som det gør i andre lande i Europa.

- Dette efterår er coronasmitten kommet som efterårsmørket. Lidt mere dag for dag, siger Norges statsminister, Erna Solberg.

- I august havde vi 300 smittede om ugen, i september havde vi 700 smittede om ugen, i oktober 900 smittede om ugen, og i den seneste uge er smitten fortsat steget, siger hun på et pressemøde mandag.

Solberg betegner coronasituationen nu som den mest alvorlige siden marts.

Ser man på antallet af indlagte, er det på sit højeste siden maj. 50 coronapatienter er indlagt på de norske sygehuse, heraf tre i respirator.

Derfor indfører regeringen nye regler nu.

- Hvis vi tager et krafttag nu, er der meget større chance for, at vi kan få en normal julefejring med storfamilien, siger Solberg.

Hjemme må man højst have fem gæster, og regeringen opfordrer til, at man kun ser få mennesker i løbet af en uge.

Desuden sænkes den øvre grænse for private sammenkomster til 50 deltagere. Disse regler gælder også for julefrokoster. Hidtil har grænsen været på 200 mennesker.

De nye tiltag træder i kraft fra midnat natten til onsdag og gælder foreløbig til begyndelsen af december.

- I løbet af den tid håber jeg, at vi sammen har fået smitten ned, så vi kan fejre jul, som vi plejer, med bedsteforældre og storfamilien samlet, siger statsministeren.

Solberg siger videre, at hun frygter, at smittespredningen vil føre til, at det norske dødstal vil stige.

- Med det øgede smittetal må vi forvente, at antallet, der havner på sygehus, vil øge i de kommende dage og uger. Vi frygter også, at vi ser flere dødsfald som følge af dette, siger hun.

Ud over at stramme reglerne for, hvor mange der må samles, bliver reglerne ændret for udenlandske arbejdstagere fra såkaldt røde lande. Det omfatter blandt andet Danmark.

Disse arbejdstagere kan ikke længere blive undtaget de norske karantæneregler.