Solberg vil genvælges med højere benzinpriser og ny olieskat

Den nuværende statsminister Erna Solberg fra det konservative Høyre (H) varslede, at benzin vil blive dyrere i forsøget på at reducere landets CO2-udslip.

Klima blev et af de gennemgående temaer i en partilederdebat tirsdag aften i Norge forud for valget til Stortinget om under to uger.

Samtidig sagde Solberg, at "hver en krone" for de øgede benzinudgifter vil blive tilbagebetalt til nordmændene, i særdeleshed pendlerne.

- Vi vil gøre det mere fordelagtigt at vælge miljøvenligt, ligesom vi har gjort med elbilrevolutionen i Norge, sagde Solberg.

Hun sagde dog ikke, hvor meget dyrere benzinen vil blive.

Norge har forpligtet sig til at halvere sit CO2-udslip i løbet af de næste ni år.

Det indvandringskritiske Fremskrittspartiet (FrP), der indtil begyndelsen af året var en del af Solbergs regering, påpegede under debatten, at Norge tegner sig for en meget lille del af verdens CO2-udslip.

- Det eneste, dette fører til, er, at den norske befolkning skal betale mere for diesel og benzin. Jeg tror ikke på, at folk får pengene retur. Dem, der har mindst, kommer til at betale, sagde FrP-leder Sylvi Listhaug.

Kort inden tirsdagens partilederdebat præsenterede den nuværende regering et overraskende forslag til en ny olieskat.

Ifølge olie- og energiminister Tina Bru (H) lægger forslaget op til et strammere og mere neutralt skattesystem for olieindustrien. Det betyder, at det også vil blive mindre lukrativt at lede efter olie.

Fra Arbeiderpartiet (Ap) sagde leder Jonas Gahr Støre, at Norge gør klogt i fortsat at lede efter olie.

Men han sagde også, at Norge har en unik mulighed for at udvikle en ny, grøn energisektor. Olieindustrien skal ifølge Støre bare ikke afvikles, før en ny industri har kunnet bygge sig op.

- Hvis vi smækker med døren, så er pengene væk, og fagfolkene er væk, sagde Støre.

Ifølge de seneste meningsmålinger kan der være et magtskifte på vej, når nordmændene skal til stemmeurnerne 13. september.

Således er det socialdemokratiske Arbeiterparti lige nu vælgernes favorit. 41 procent står til at stemme på Ap-leder Jonas Gahr Støre, mens 35 procent ville stemme på Solberg.