Solberg skal mødes med hviderussisk oppositionsleder

Den 37-årige Tikhanovskaja har været i eksil i Litauen siden 11. august.

Efter præsidentvalget i Hviderusland 9. august erklærede hun sig som valgets retmæssige vinder og anklagede regimet omkring Aleksandr Lukasjenko for omfattende valgfusk.

Efter valget har der i flere uger været massedemonstrationer. Tikhanovskaja har kaldt udviklingen for en "fredelig revolution".

Det hviderussiske styre fik tirsdag en henvendelse fra FN's særlige ordfører for sager om tortur og anden grusom behandling, schweizeren Nils Melzer. Han siger, at styret må "stoppe med at torturere demonstatner" og retsforfølge alle ansvarlige for overgreb.

Melzer og 14 andre FN-menneskerettighedseksperter siger, at de har modtaget rapporter om 450 dokumenterede sager om tortur og mishandling af demonstranter, som er blevet fængslet for at protestere mod Lukasjenko-regimet.

Eksperterne siger, at 6700 personer er blevet tilbageholdt siden valget 9. august.

Observatørerne siger, at de også har fået meldinger om vold mod kvinder og børn - herunder også seksualiseret vold og voldtægter med gummikøller.

- Folkerettens forbud mod tortur er absolut. Det kan ikke retfærdiggøres, uanset baggrunden, siger menneskerettighedseksperterne.

Mindst seks personer, som blev anholdt efter det omstridte valg sidste måned, er fortsat savnet. I weekenden blev der foretaget nye masseanholdelser.

Den norske statsminister skal i Litauen også besøge Norges udstationerede soldater i Litauen. De er en del af Natos fremskudte nærvær i Litauen.