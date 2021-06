Sol, sommer og kø i lufthavnen

Det skaber problemer.

Luftfartsselskaberne advarer om, at der venter kaos i de europæiske lufthavne til sommer, når coronatrætte turister igen skal ud i verden.

Selv om vaccinationsprogrammerne kører for fuldt blus i store dele af Europa, er der stadig streng kontrol i lufthavnene. Det betyder, at rejsende kan komme til at vente i flere timer, skriver nyhedsbureauet AFP.

International Air Transport Association (Iata), luftfartsselskabernes organisation, rapporterer, at hver rejsende i gennemsnit opholder sig i lufthavnen i tre timer.

I 2019 var ventetiden det halve.

Tiden i lufthavnen bruges normalt på at tjekke ind, kontrol, bagage og indkøb.

Det har ændret sig.

Nu skal passagererne coronatestes, temperatur skal nogle steder tjekkes, og der skal kigges på sundhedsattester.

Ifølge Iata er ventetiden steget markant, selv om passagertrafikken kun er 30 procent af det normale.

Hvis flytrafikken vender tilbage til normalen, estimerer Iata, at det kan tage op til otte timer, fra man ankommer til lufthavnen, til man sidder i sit flysæde.

Brancheorganisationen ACI Europe forventer, at 125 millioner europæere rejser med fly i august.

For to år siden var det dobbelt så mange.

ACI Europes generaldirektør, Olivier Jankovec, er utilfreds med landenes håndtering af tingene.

- Niveauet af både usikkerhed og kompleksitet i planlægningen er chokerende, siger han.

- For hver dag, der går, bliver udsigten til, at rejsende vil opleve kaos, mere reel.

Ifølge Willie Walsh, generaldirektør i Iata, bærer regeringer et ansvar for problemerne.

For data viser, at folk, der er vaccineret eller testet negativ for corona, udgør en meget lille risiko for at smitte, skriver Reuters

- Krisen i luftfartsindustrien var oprindeligt forårsaget af en sundhedspandemi, men nu er det blevet regeringernes begrænsninger, der er skyld i krisen, siger Walsh.

Han henviser til, at lufthavne og luftfartsselskaber har indført mange digitale løsninger i de seneste år. Check-in via mobiltelefon, rejsepas med identifikation og selvbetjening.

Denne teknologiske udvikling kan gå i stå, fordi lande og sundhedsmyndigheder ikke kan blive enige om at lempe restriktionerne.

Fra 1. juli gælder et fælles coronapas i hele EU, så man kan rejse på tværs af lande uden krav om at skulle i karantæne.

Den nye danske app "Coronapas" er også gyldig til EU-rejser fra juli.