Sørgende svane forsinker 23 tog i det centrale Tyskland

De to svanger havde flakket om på banelegemet på en højhastighedslinje mellem de to byer, siger politiet.

Den ene af fuglene døde, da den formentligt ramte elkablerne. Derefter sad den efterladte svane stille på sporet i omkring en time. Det betød, at 23 tog blev forsinket, hedder der i en officiel rapport om episoden, der fandt sted lillejuleaften.

I rapporten, der først er offentliggjort i denne uge, hedder det, at den overlevende svane modstod en række forsøg på at blive lokke den væk. Først da brandmænd med særligt udstyr blev tilkaldt, lykkedes det at få den døde svane og den overlevende fugl fjernet.

Den overlevende svane var uskadt og blev senere sat ud i floden Fulda.

Ornitologer fra Storbritanniens Royale Selskab for Beskyttelse af Fugle siger, at svaner forsøger at finde partnere for livet.