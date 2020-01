Søn til Ringenes Herre-forfatter er død: Blev 95 år

Christopher Tolkien, søn til forfatteren af Ringenes Herre-bøgerne, er død i en alder af 95 år.

Det skriver flere medier, herunder avisen The Guardian, med henvisning til en meddelelse fra The Tolkien Society.

Det er en gruppe, som arbejder med at fremme værkerne fra forfatteren J.R.R. Tolkien, far til Christopher Tolkien.

Christopher Tolkien er blandt andet kendt for at have færdiggjort nogle af de tekster, som hans far efterlod sig efter sin død i 1973.

Eksempelvis var det Christopher Tolkien, der stod for at redigere og i 1977 udgive bogen Silmarillion, efter at hans far aldrig nåede at blive helt færdig med den.

Christopher Tolkien, som var den yngste af J.R.R. Tolkiens tre sønner, tegnede også mange af de kort, der blev brugt til at illustrere verden i Ringenes Herre-bøgerne, da de første gang blev udgivet i 1954 og 1955.

Selv om Ringenes Herre-bøgerne blev udgivet i midten af 50'erne, skulle der gå knapt et halvt århundrede, før de for alvor blev kendt af alle og hvermand.

I de første år efter årtusindskiftet blev de tre bøger i trilogien filmatiseret, og det var med til at gøre dem ekstremt populære verden rundt.

Ud over at have modtaget flere filmpriser har filmene også været nogle af de mest sete i biograferne.

Foruden Ringenes Herre-bøgerne skrev J.R.R. Tolkien blandt andet også bogen Hobbitten, som ligeledes er blevet filmatiseret i nyere tid.