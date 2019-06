Søn af forsvundne aktivister i Argentina genser familie

For et par år siden begyndte han at have tvivl omkring sin sande identitet, og han opsøgte menneskerettighedsgruppen Bedstemødrene fra Plaza de Mayo. Gruppen har hjulpet mange børn af systemkritikere, som blev dræbt eller "forsvandt" under Argentinas brutale militærdiktatur fra 1976 til 1983.

Menneskerettighedsgruppen siger, at den i dag har identificeret over 130 sønner og døtre af forsvundne dissidenter. Gruppen hjælper dem med at finde deres biologiske familier, når det er muligt.

Menneskerettighedsgrupper anslår, at omkring 30.000 mennesker blev dræbt af Argentinas militær - mange af dem efter tortur. De fleste var studerende, fagforeningsledere eller dissidenter, som blev dræbt på grund af deres politiske overbevisninger.

I en del tilfælde blev små børn af forældre, som var blevet dræbt, adopteret af familier, som aldrig fik noget at vide om børnenes baggrund.

Javier Matías Darroux Mijalchuk, som blev født i 1977, siger til journalister, at han vidste, at han var adopteret, men kun vidste, at hans biologiske forældre blev hentet af politiets agenter og aldrig blev set siden.

Han har haft det godt hos sin adoptivfamilie, men han valgte til sidst at tage kontakt til Bedstemødrene fra Plaza de Mayo.

- Min genfundne identitet er for mig en hyldest til mine forældre, siger Darroux Mijalchuk, som har skabt overskrifter ved at mødes med sin biologiske onkel, Roberto Mijalchuk, som havde søgt efter ham i 40 år.

Darroux Mijalchuk siger, at han nu vil forsøge at få fastslået, hvad der præcist skete hans forældre, som forsvandt samme år, som han blev født. Han vil samtidig søge efter en bilogisk søster, som han mener at have.