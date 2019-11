Sociale medier sletter dokumentation for krigsforbrydelser

Organisationen Syrian Archive, der indsamler bevismateriale om krigsforbrydelser, ser det som et stort problem.

Sociale medier fjerner hundredtusindvis af fotos og videoer fra den syriske borgerkrig for at bekæmpe vold og ekstremisme på nettet.

- Hvert minut trawler Facebook, YouTube og Twitter deres platforme og fjerner materiale, der kan være afgørende for en dag at få krigsforbrydere dømt, siger Hadi al-Khatib, leder af organisationen, til mediet.

Som eksempel på videoer, der er blevet slettet, nævner Danwatch tre videoer fra den syriske by Kafr Zita, der i april 2014 blev angrebet med tøndebomber indeholdende klorgas.

Ifølge den syriske ngo er en meget stor del af det materiale, som er blevet uploadet fra den syriske borgerkrig, forsvundet.

Tendensen vokser, i takt med at søgemaskinerne bliver mere effektive til at finde eksempelvis voldeligt materiale og børneporno.

- Vi har løbende kontakt med Facebook, Twitter og Google (som ejer YouTube, red.) om problemet, men trods flere års forhandlinger er det som om, de stadig ikke forstår problemet, siger Hadi al-Khatib.

Hos Facebook i Danmark erkender kommunikationschef Peter Münster, at det er et problem, at historisk materiale forsvinder.

- Det er klart, vi har et ansvar for at begå så få fejl som muligt, siger han til Danwatch.

- Vi skal selvfølgelig ikke tage ting ned, som burde blive liggende. Men det er en balance mellem ytringsfrihed og sikkerhed. Man må poste, hvad man vil på Facebook, men hverken opfordre til vold eller had, siger han.

Facebook har ifølge Peter Münster 15.000 ansatte, der ikke laver andet end at gennemgå opslag, som enten er anmeldt af brugerne eller fundet frem af automatiske søgemaskiner.

I et samråd onsdag erklærede justitsminister Nick Hækkerup (S) sig villig til at diskutere nogle "samfundsmæssige rammer" for regulering af sociale medier.

Det var foranlediget af en debat om, hvorvidt det begrænser ytringsfriheden, når eksempelvis Facebook sletter visse opslag, som indeholder den højreorienterede aktivist Tommy Robinsons navn.