Sociale medier fjerner Trump-video med falsk covid-19-information

Videoen på Trumps Facebook-side viste et klip af et interview med præsidenten på Fox News, hvori han hævder, at børn er "næsten immune" over for coronavirus.

- Videoen indeholder falske påstande om, at en gruppe af mennesker er immune over for covid-19, hvilket er en overtrædelse af vores politik om skadelig covid-misinformation, siger en talsmand fra Facebook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge talsmanden er det første gang, at det sociale medie har fjernet et Trump-opslag på grund af misinformation om coronavirus.

Det sker, efter at Facebook på det seneste er kommet under pres for at reducere mængden af misinformation på sin enorme platform. Blandt andet af virksomhedens egne medarbejdere.

Senere onsdag har det sociale medie Twitter også fjernet et opslag fra Trump-kampagnens Twitter-konto, der indeholdt den samme video.

En talsmand for Twitter oplyser ifølge Reuters, at ejeren af profilen skal slette opslaget for at måtte tweete igen. Det er siden sket.

Trump-kampagnen har efterfølgende beskyldt virksomhederne for at være partiske mod præsidenten, fordi Trump ifølge sine folk ikke har gjort andet end at udtrykke et faktum.

- Sociale medievirksomheder er ikke dommere over sandheden, siger Courtney Parella, der er talskvinde for Trumps-præsidentkampagne.

På et pressemøde onsdag blev Donald Trump ifølge AFP spurgt ind til kommentaren.

Her sagde præsidenten, at han med udtalelsen refererede til omfanget af, hvor syge børn bliver af covid-19.

- Jeg taler om at være immun over for at blive meget syg. Hvis du ser på børn, så er de i stand til at ryste det af sig meget nemt, lød det fra Trump på pressemødet ifølge AFP.

Der er ingen videnskabelige beviser for, at børn er immune overfor coronavirus.

Generelt oplever børn dog mildere symptomer og færre komplikationer end voksne med sygdommen.

Trumps kommentar er kommet i fokus, mens præsidenten presser på for at få genåbnet skolerne i USA allerede i slutningen af denne måned.

Det gør han, selv om adskillige forældre og lærerfagforeninger er imod på grund af frygt for coronasmitte.