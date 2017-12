Socialdemokratiske SPD mærker Merkel på tænderne i januar

Lederskabet i det socialdemokratiske SPD i Tyskland har stemt for at indgå i koalitionsforhandlinger med kansler Angela Merkels konservative parti (CDU).

- Hvorvidt forhandlingerne vil føre til dannelse af en regering, er et åbent spørgsmål, siger han fredag.

Ifølge Schulz skal forhandlingerne ikke forveksles med en garanti for, at SPD vil være en del af en ny storkoalition.

Ifølge Schulz er der brug for en ny regeringskultur.

Allerede onsdag mødtes Angela Merkel og Schulz for første gang og diskuterede, om de to partier skulle indlede forhandlinger om en fortsættelse af deres koalitionsregering.

Martin Schulz har tidligere afvist at danne regering med Merkels kristenkonservative alliance, CDU/CSU, igen.

Afvisningen kom efter et katastrofalt parlamentsvalg for partiet i september, som fik SPD-lederen til at erklære, at partiet nu ville gå i opposition.

Lidt modstræbende indvilgede SPD i at genoverveje situationen, efter at Merkels forhandlinger med to mindre partier kollapsede i sidste måned.

I SPD's bagland er der udbredt skepsis mod at indgå i endnu en koalition med CDU.

Hvis det ikke ender med en sådan, er der kun to muligheder tilbage, skriver nyhedsbureauet AP. Enten danner Merkel en mindretalsregering, eller også skal tyskerne til stemmeurnerne igen ved et nyt valg.

Præsident Frank-Walter Steinmeier, der også har mandat til at opløse parlamentet, har gjort det klart, at han ikke ønsker et nyt valg.

Den store koalition, som konstellationen bestående af SPD og CDU/CSU kaldes, sad fra 2013 og frem til valget.