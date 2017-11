Socialdemokrater udelukker hurtigt fiks på Merkels kvaler

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, tog torsdag aften imod forbundskansler Angela Merkel og den socialdemokratiske leder, Martin Schulz, på sit slot i Berlin i et nyt forsøg på få dem til at enes om at forblive i regering sammen.

- Vi er nu i gang med en proces, der er sat i værk af præsidenten, hvor vi skal undersøge mulighederne. Men ingen kan forvente, at det vil gå hurtigt, siger Sigmar Gabriel til den tyske tv-station ZDF.

Der er gået knap ti uger siden valget til Forbundsdagen. Forhandlingerne mellem CDU/CSU, Miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP brød sammen forrige søndag, da sidstnævnte forlod forhandlingerne.

Siden er presset på Merkel s konservative CSU/CDU og SPD er vokset for at få dem til at videreføre den såkaldte store koalition.

Sigmar Gabriel understreger, at det nu må være op til de konservative at vise vejen frem.

- De konservative, De Grønne og FDP har brugt måneder uden at nå nogen vegne. Så jeg vil bede folk om ikke at lægge pres på os, siger Sigmar Gabriel.

SPD har dannet regering sammen med Merkels CDU/CSU-alliance de seneste fire år. Ved valget i september blev socialdemokraterne belønnet med det værste resultat for partiet siden Anden Verdenskrig.

Det fik partiet til at afvise endnu en periode som regeringspartner for de konservative.

Men under pres fra præsident Frank-Walter Steinmeier har partiet indvilget i at deltage i en ny runde forhandlinger for at bringe Tyskland ud af den politiske krise.