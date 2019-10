Socialdemokrater står til at fastholde magten i Portugal

- Det vigtigste spørgsmål er, om vores hænder vil blive bundet, sagde premierminister Costa på sit afsluttede valgmøde fredag i hovedstaden Lissabon ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi skal have styrken til at kunne garantere stabilitet i fire år og ikke være en regering, der sidder i kort tid, uddybede han.

En koalitionsregering har premierministeren på forhånd udelukket.

Da Costa og Socialisterne i 2015 kom til magten, var det med støtte fra to euroskeptiske partier på den yderste venstrefløj, Venstreblokken og Det Kommunistiske Parti.

Men fire år senere er de varme følelser mellem partierne kølnet. Partierne længst til venstre beskylder regeringen for at udsulte den offentlige sektor og premierminister Costa for at have taget et sving mod højre.

Costa vil ifølge Reuters dog muligvis forsøge at forny sin pagt med et af de to partier eller begge.

Portugal var et af de lande i eurozonen, som blev hårdest ramt af den globale finanskrise for omkring ti år siden.

Fra 2010 til 2014 gennemgik Portugal en periode med massive besparelser, nedskæringer og økonomisk tilbagegang.

Costas mindretalsregering er blevet rost - både hjemme og af EU-Kommissionen i Bruxelles - for en stram styring af statsbudgettet kombineret med vækstfremmende tiltag.

I år ventes Portugal at opnå det laveste budgetunderskud i de 45 år, landet har været demokratisk. Økonomien ventes desuden at vokse med 1,9 procent. Det er over gennemsnittet for EU's medlemslande.

Den solide vækst tilskrives især en stigning i eksporten samt en boomende turistindustri.

Portugals største oppositionsparti, Det Socialdemokratiske Parti (PSD), står i målinger til under 30 procent af stemmerne og dermed tilbagegang i forhold til valget i 2015.

Partiets navn er misvisende, fordi det hører til på højrefløjen og kan sammenlignes med det tyske CDU eller briternes konservative parti.

Valglokalerne slår dørene op klokken 08.00 søndag og lukker klokken 19.00.