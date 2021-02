Smitteudbrud i Wuhan var muligvis langt større end antaget

WHO vil have adgang til hundredtusindvis af blodprøver fra Wuhan. Noget tyder på, smitteudbrud var omfattende.

Sundhedseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vendte for nylig hjem fra en undersøgelsestur i Wuhan, hvor udbruddet med coronavirus antages at være startet i december 2019.

Med sig hjem har de blandt andet en formodning om, at udbruddet i december var mere omfattende, end man hidtil har kendt til.

Det fortæller lederen af WHO-holdet, Peter Ben Embarek, til mediet CNN.

- Virusset cirkulerede bredt i Wuhan i december, hvilket er et nyt fund, siger han.

Desuden fandt eksperterne ud af, at der allerede i december var over 12 varianter af virusset i Wuhan.

Kinesiske forskere præsenterede holdet for 174 smittetilfælde fra december. De 100 blev bekræftet i laboratietest. De resterende 74 blev konstateret gennem patienternes symptomer.

Tallene betyder, at mere end 1000 personer sandsynligvis var smittet i december, siger Peter Ben Embarek til CNN.

Kina har meddelt, at man vil være transparente i forbindelse med WHO's undersøgelser. Men ifølge WHO var det ikke muligt at få adgang til hundredtusindvis af blodprøver fra Wuhan, som WHO gerne vil analysere.

- Der er omkring 200.000 prøver, som i øjeblikket er sikret, og som kan bruges til et nyt studie. Det ville være mere end fantastisk, hvis vi kunne arbejde med det, siger Peter Ben Embarek.

Med på turen var også danske Thea Kølsen Fischer. Hun er forskningschef på Nordsjællands Hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier.

Gruppens besøg var på forhånd politisk omdiskuteret. USA har eksempelvis beskyldt Kina for at dække over omfanget af smitteudbredelse og manglende indgreb i de første dage af 2020.