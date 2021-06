Smittetal falder til under 100.000 i Indien fra 400.000 i maj

Indien har nu over 29 millioner registrerede smittetilfælde, hvilket er næstflest efter USA, hvor der er registreret over 33 millioner tilfælde.

Det seneste døgn er der blevet registreret 84.498 nye corona-smittetilfælde i Indien. Det er første gang i to måneder, at antallet af smittetilfælde er under 100.000 i landet.

Der er blevet registreret yderligere 2123 nye coronarelaterede dødsfald, men det menes, at der er store mørketal for både dødsfald og smittetilfælde.

Indien havde i maj smittetal på over 400.000 registrerede tilfælde per døgn. Men både smittetal og dødstal er gået ned siden. Der er i alt registreret 351.309 dødsfald med covid-19 i Indien.

Nedgangen har i nogle delstater medført lempelser i coronarestriktioner, men i andre er nedlukninger blevet forlænget.

De indiske hospitaler er overfyldte, og pandemien har kastet over 230 millioner indere ud i fattigdom, viste en undersøgelse fra Azim Premji-universitetet i Bangalore for en uge siden.

I et land, hvor 90 procent af arbejdsstyrken henter indtægter i de uformelle sektorer uden sociale sikkerhedsnet, er mange af de fattigste nu truet af sult.

- Indiens fattige står nu over for en dobbelt krise. Der er en sundhedskrise, men der er også en økonomisk krise, hvor folk mister deres indtægter, siger Anjali Bhardwaj fra kampagnen Right to Food Campaign.

- Mange bruger nu deres opsparinger for at skaffe medicin til deres familie, siger hun.

Bloomberg News skriver tirsdag, at Indien vil være nødt til at bruge yderligere 800 milliarder rupees (over 67 milliarder kroner) på vaccine, som skal distribueres gratis til millioner af mennesker, der er hårdt ramt af pandemien.

- Regeringen i verdens næstmest befolkede land må øremærke yderligere 700 milliarder rupees (op mod 59 milliarder kroner) til mad til landets fattige og andre trængende, skriver Bloomberg, som citerer eksperter, der følger udviklingen i Indien.

- Indien vil stille gratis vacciner til rådighed for alle voksen, sagde premierminister Narendra Modi Modi mandag.