Smitten med coronavirus har nået toppen i Kina

En talsmand for Kinas sundhedsmyndigheder siger, at smitten med coronavirus har toppet i landet.

Men den kommunistiske partiavis Folkets Dagblad advarer i en leder, at der fortsat er risiko for udbrud andre steder.

- Stigningen i nye tilfælde er faldet, siger Mi Feng, der er talsmand for Den Nationale Sundhedskommission.

- I bred forstand, så er toppen af epidemien et overstået kapitel.

En lægelig rådgiver for den kinesiske regering Zhong Nanshan siger torsdag, at den globale pandemi sandsynligvis vil være overstået til juni.

Hubei løsnede torsdag nogle af de skrappe regler, der har været i kraft for at inddæmme virussygdommen. Det er blevet lettere at rejse. Nogle virksomheder kan genoptage produktionen i to af provinsens byer og to amter.

Hubeis økonomi er i høj grad drevet af fremstilling i blandt andet den betydelige bilindustri i den lokale hovedstad, Wuhan. Produktionen har i store træk været afbrudt siden 23. januar.