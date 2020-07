Omkring 500 betjente sørger for, at ingen beboere forlader boligblokkene de næste fem dage.

Smittefare tvinger tusindvis af australiere i isolation

Omkring 3000 australiere blev lørdag tvunget i isolation i Melbourne, efter at antallet af smittetilfælde med coronavirus er begyndt at stige igen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De lokale myndigheder valgte at isolere de mange mennesker i deres hjem i ni store boligblokke i den nordlige del af byen og i området Flemington.

Det sker, efter at mindst 23 beboere i bygningerne er blevet konstateret smittet med coronavirus de seneste dage.

Beboerne har ifølge AFP fået at vide, at de tidligst må forlade deres hjem om fem dage.

- Førsteprioriteten her er at finde hvert eneste smittetilfælde i de her boligblokke, så vi ikke får en eksplosion i antallet af smittede, siger direktøren for sundhedsmyndighederne i delstaten Victoria, Annaliese van Diemen, på et pressemøde lørdag til nyhedsbureauet.

Myndighederne i området er især bekymrede for, at de ni boligblokke huser mange af delstatens mest sårbare borgere.

Derudover er der ifølge myndighederne stor risiko for smittespredning i bygningerne, da de har fælles arealer som elevatorer og vaskerum.

Delstaten Victoria har længe haft smitten med coronavirus under kontrol, men de seneste par uger er antallet af smittede igen begyndt at stige.

Lørdag registrerede myndighederne i delstaten 108 nye tilfælde af smitte med coronavirus. Det er det næsthøjeste, siden smitten brød ud i marts.

På et pressemøde søndag lovede Victorias premierminister, Daniel Andrews, at alle beboerne i boligblokkene vil blive økonomisk kompenseret, mens de er i lockdown. Det skriver australske ABC News.

Allerede 2. juli blev restriktionerne i Melbourne strammet for omkring 300.000 af byens borgere i adskillige forstæder i et forsøg på at dæmme op for smitten.

På pressemødet søndag siger premierminister Daniel Andrews også, at han forventer at se en endnu større stigning i antallet af smittede de kommende dage.