Smittede læger arbejder videre på coronaramt hospital i Malmø

Omkring 35 sygeplejersker og 11 læger ved infektionsklinikken i Malmø er for nylig blevet testet positive for coronavirus.

Det har sendt de raske kolleger på overarbejde, og flere har været nødt til at arbejde dobbeltvagter i flere dage for at dække ind.

Flere af de smittede personer har desuden fortsat arbejdet, hvis de ikke har haft nogen symptomer.

Klinikken har reduceret antallet af patienter fra 19 til 12, og meget syge patienter er flyttet til andre afdelinger.

Skåne er hårdt ramt af den anden coronabølge i Sverige med lidt over tre gange så mange indlagte patienter som i den værste fase i foråret.

De mest alvorligt syge kommer på infektionsklinikken, der er en af seks covid-afdelinger ved Universitetshospitalet i Malmø.

På trods af at klinikken sandsynligvis har de mest omfattende hygiejnerutiner på hele hospitalet, har smitten alligevel spredt sig blandt personalet.

En af forklaringerne er, at flere medarbejdere er blevet smittet uden at vise symptomer.

- Det viser, hvor lumsk dette virus er, og hvor svært det er at beskytte sig imod det, siger infektionschef Johan Tham til Dagens Nyheter.

Hospitalet er imidlertid begyndt at bruge såkaldte hurtige test på personalet, som giver svar inden for 15 minutter.

Det bliver ifølge Johan Tham en "game changer", når man kan teste og sende hjem og dermed bryde smittekæden.

Fredag meldte Sverige om 160 nye coronadødsfald inden for det seneste døgn. I alt er 7514 mennesker nu døde med corona i Sverige, siden udbruddet begyndte.

Det svarer til 74 dødsfald per 100.000 indbyggere. Gennemsnittet i verden er 20.

Danmark har til sammenligning 16 coronadødsfald per 100.000 indbyggere, mens Norge har syv og Finland otte.

Sverige har bekræftet over 320.000 tilfælde af coronasmitte i år.