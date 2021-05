Smittebølge i Indien får Unicef til at bejle til rige lande

- Og de kunne gøre det, mens de stadig opfyldte deres vaccinationsforpligtelser over for deres egne befolkninger, siger Henrietta Fore, direktør for Unicef, mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De rige lande i G7 kan ifølge Unicef donere over 150 millioner vaccinedoser til mindre velstående lande, der er underforsynet med doser, uden at det vil påvirke deres egne vaccinationsprogrammer.

Doserne bør ifølge Unicef indgå i Covax-initiativet, der arbejder på at forsyne lav- og mellemindkomstlande med vacciner.

En undersøgelse fra det britiske analysefirma Airfinity viser ifølge Henrietta Fore, at G7-landene kunne donere omkring 153 millioner doser, hvis de valgte at dele bare 20 procent af deres vaccineleverancer i juni, juli og august.

G7 omfatter USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan samt Storbritannien, der er vært for gruppens næste møde i juni.

Covax, der blev dannet i begyndelsen af pandemien af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), vil ved udgangen af juni mangle 190 millioner doser i forhold til det antal, der efter planen skulle distribueres.

Det skønner Unicef, der står for at distribuere vacciner via Covax.

De manglende doser skyldes delvist coronakrisen i Indien, der skal producere og eksportere hovedparten af doserne til Covax.

Men den indiske regering indført begrænsninger i eksporten, for at kunne få adgang til flere vaccinedoser i kampen mod den smittebølge, som har ramt landet, skriver Reuters.

Globalt er der indtil videre givet omkring 1,4 millioner stik med en covid-19-vaccine. Omkring 44 procent af disse i verdens rigeste lande, som står for 16 procent af klodens befolkning.

Til sammenligning er kun 0,3 procent af stikkene givet i verdens 29 fattigste lande ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gabet mellem rige og fattige lande fik fredag WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, til at opfordre lande, som har vacciner nok, til at afstå fra at vaccinere deres børn og unge. I stedet bør de donere doserne til Covax.

Opfordringen sker ikke kun ud fra et synspunkt om, at folk i fattige lande har ligeså meget ret til at blive vaccineret som rige.

De steder, hvor virusset bliver ved med at være i omløb, kan det give anledning til mere smitsomme eller dødbringende varianter.

- Vi er bekymrede for, at den dødbringende stigning i Indien er en forløber for, hvad der vil ske, hvis disse advarsler ikke bliver fulgt. Smittetilfældene eksploderer i nærliggende lande som Nepal, Sri Lanka og Maldiverne og i fjerntliggende som Argentina og Brasilien, siger Unicefs direktør ifølge AFP.