Smilene er tilbage i spanske gader efter 401 dag med mundbind

Det er med stor glæde, men også en smule frygt, at spanierne lørdag kan droppe at bære mundbind i gaderne.

Der er lørdag meldinger om lettelse og masser af smil i de spanske gader.

Efter 401 dag med mundbind i offentligheden er det slut. Det skriver den spanske avis El País.

Dermed kan spanierne igen mærke solskinnet på deres ansigter og trække vejret lidt nemmere, når de færdes i byernes gader og stræder.

- Jeg er glad for at slippe for det, selv om det også er med lidt frygt.

- Min far døde af coronavirus, siger 48-årige Verónica Amot til El País.

Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, kom med de glædelige nyheder fredag i sidste uge. Og efter en ugens venten blev de første mundbind allerede smidt, lige så snart klokken rundede midnat natten til lørdag.

Med få undtagelser har mundbind været et krav over det meste af Spanien siden sidste sommer for alle over seks år. Både indendørs og udendørs.

Men med dalende smittetal og flere vaccinerede bliver kravene til mundbind altså lempet. Næsten halvdelen af befolkningen har fået mindst et vaccinestik.

Over de seneste 14 dage har Spanien registreret 95 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

El País rapporterer, at der er smil fra ende til anden i gadebilledet i storbyen Barcelona. Avisen påpeger dog, at mange de seneste uger har fundet måder at omgå mundbindsreglerne på.

Det er for eksempel set i nattelivet, hvor de med drikkevarer eller mad i hånden har set deres snit til at smide mundbindet.

- Vi har vænnet os til at bære mundbind. Men jeg er meget glad for at kunne smide det, siger Teo Peiró på 42 år til El País.