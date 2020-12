Små ønationer er trådt ind i 2021 uden alkohol og fyrværkeri

Men selv om øerne er sluppet for de værste følger af coronavirussets hærgen, er årets nytårsfejring stadig præget af pandemien.

Og det er ikke nødvendigvis med optimisme, at de går ind i det nye år.

Samoas erhvervsliv kæmper med at komme oven på igen efter oversvømmelser på grund af storme.

Dertil har den vigtige turistindustri tabt store summer, fordi landet er lukket af for turister på grund af coronapandemien. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Nogle af disse virksomheder risikerer at måtte dreje nøglen om, advarer avisen Samoa Observer i en leder.

På resortet Taumeasina nær Samoas hovedstad Apia er leder Tuiataga Nathan Backnall glad for trods alt at måtte have et begrænset antal gæster.

Men på grund af coronareglerne kunne gæsterne ikke byde velkommen til det nye år med et glas champagne. For resortet må ikke servere alkohol efter klokken 23, oplyser han til nyhedsbureauet AFP.

Kiribati er ligesom Samoa lukket for turister. Og der er ikke noget fyrværkeri til at skyde året i gang.

Kiribati består af 3000 øer. De står i 2021 over for en stigende trussel med havet, der stiger på grund af klimaforandringer. De fleste af øerne ligger blot tre meter over havets overflade.

Rundt om i verden bliver nytårsfejringerne påvirket coronavirusset, der blev opdaget for første gang på nytårsaftensdag sidste år.

I den tyske hovedstad, Berlin, har myndighederne aflyst det store traditionelle nytårsshow, der plejer at finde sted ved Brandenburger Tor, skriver dpa.

I den australske millionby Sydney er et stort fyrværkerishow nær byens operahus et tilbagevendende indslag ved midnat.

Det vil stadig finde sted i år, men på grund af pandemien vil det blive mindre, og ingen vil få lov til at opleve det på nær hånd fra byens havnepromenade.

Australien er sammen med New Zealand blandt de næste lande, der træder ind i 2021. New Zealand skyder det nye år i gang klokken 12 dansk tid. Og to timer efter følger Australien.