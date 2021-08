Slutfase i tysk valgkamp indledes med tv-duel søndag

En debat i tysk tv søndag aften mellem de tre førende kanslerkandidater imødeses med spænding. Den finder sted på et tidspunkt, hvor valgkampen er på vej ind i den afgørende fase forud for forbundsdagsvalget den 26. september.

Forbundskansler Angela Merkels exit fra politik efter valget har svækket støtten til de konservative kristelige demokrater, og valget betegnes som et af de mest uforudsigelige i nyere tid.

Armin Laschet, som har efterfulgt Merkel som leder af de konservative kristelige demokrater, møder både Olaf Scholz, som er kanslerkandidat for socialdemokratiet SPD og De Grønnes leder og kanslerkandidat Annalena Baerbock.

Laschet har fire uger til at få vendt en markant tilbagegang i meningsmålingerne, og han ventes at føre en aggressiv og konfrontatorisk valgkampagne i slutfasen. Han vil ifølge politiske iagttagere lægge vægt på det traditionelle samarbejde med søsterpartiet CSU i Bayern, som er mere konservativt og højreorienteret end CDU.

- Jeg vil gøre det helt klart, hvor det er, vi er forskellige fra de rød-grønne.

Det har Laschet sagt forud for debatten mellem de tre spidskandidater, som er et nyt format med navnet "triellen".

For få dage siden stod SPD stærkest i meningsmålinger, hvilket er første gang siden 2006. I en ny måling søndag, som blev offentliggjort af dagbladet Bild, synes SPD at have øget sit forspring, og partiet står til at få 24 procent af stemmerne - en føring på hele tre procentpoint over for CDU/CSU.

Miljøpartiet De Grønne har ifølge målingen en opbakning på 17 procent.

I målingen tidligere på ugen, som blev foretaget for RTL, var det kun et procentpoint, som adskilte SPD og CDU/CSU.

Den første debat mellem de tre blev sendt i maj, og den tredje og sidste før valget finder sted 12. september.