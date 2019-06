Slovakiet vinder EU-kontor til kamp mod snyd på jobmarkedet

EU's kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender, Marianne Thyssen, kalder EU-kontoret "kronen på værket" for bedre forhold for de vandrende arbejdstagere.

- Det vil fremme arbejdsmobilitet og give EU's medlemslande de nødvendige værktøjer til at samarbejde mere effektivt og bekæmpe snyd, siger Thyssen.

Blandt EU-kontorets opgaver bliver dels bekæmpelse af netop snyd og bedrageri på arbejdsmarkedet, dels fremme af brugervenlig information om arbejdsforhold i andre EU-lande.

Hvad angår det sidste, skal det nye EU-kontor gøre det lettere for borgere at skaffe sig viden om regler for social sikkerhed, hvilket ifølge kommissæren kan være en stor udfordring på grund af ikke mindst sproglige barrierer.

ELA kaldes en myndighed, men det er i realiteten et agentur, og det er baseret på frivillighed fra medlemslandene.

Kontoret kan således ikke tvinge et medlemsland til at foretage en inspektion - det kunne være af et formodet postkasseselskab. Men så skal landet svare på, hvorfor det ikke ønsker at undersøge sagen.

Målet er blandt andet at yde bistand og støtte EU-landene i at håndhæve de regler, der er vedtaget for arbejdsmarkedet over de seneste år.

Arbejdsmarkedsagenturet vil tage fat på arbejdet i Bruxelles allerede i oktober, og kontoret flytter til Bratislava, når faciliteterne er klar.

EU-kontoret får 140 ansatte og et årligt budget på 50 millioner euro, hvilket svarer til 373 millioner kroner.