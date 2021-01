Slovakiet vil lade smittefri personer slippe for restriktioner

Fra onsdag vil der gælde to sæt regler for befolkningen med det formål at kunne friholde personer, der kan fremvise en negativ coronatest, for en række nye stramninger.

De seneste ni dage har Slovakiet opfordret landets befolkning til at lade sig teste for covid-19. Det sker forud for, at nye restriktioner træder i kraft.

Personer, som ikke kan fremvise en negativ test eller ikke har villet lade sig teste, vil ikke have lov til at tage på arbejde eller bevæge sig ud i naturen som hidtil, skriver Reuters.

Omvendt vil personer, som kan bekræfte, at de er blevet testet negative, fortsat have lov til at tage på arbejde, gå på posthuset, i banken, på møntvaskeri og meget andet.

Det nye krav gælder ikke børn under 15 eller pensionister.

Reglen om at kunne fremvise en negativ test gælder foreløbigt til den 2. februar. En tekstbesked eller en mailbekræftelse fra et testcenter vil blive accepteret som bekræftelse på, at en person er testet negativ, skriver netmediet Slovak Spectator.

Mandag havde næsten 2,6 millioner ud af Slovakiets cirka 5,5 millioner indbyggere været forbi et testcenter, oplyste premierminister Igor Matovic tirsdag. Heraf var omkring 30.500 positive.

Slovakiet gennemførte i 2020 to tilsvarende nationale testkampagner, som den der sluttede tirsdag.

Ifølge sundhedsminister Marek Krajci er den seneste runde af massetest en måde at undgå endnu hårdere nedlukninger på, end tilfældet er nu.

- Sidste år var vi et af de mest åbne lande. Jeg er overbevist om, at fortsætter vi med at masseteste, så kan vi også i år være blandt de mest åbne, siger han ifølge Reuters.

Slovakiet har registreret 4260 coronarelaterede dødsfald og næsten 240.000 smittetilfælde siden pandemiens begyndelse. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.