Slovakiet standser brugen af AstraZenecas coronavaccine

Man forsætter derimod med at tilbyde andet stik til dem, som allerede har fået første stik med vaccinen.

Slovakiet standser brugen af AstraZenecas covid-19-vaccine for dem, der endnu ikke har fået første stik med vaccinen.

Danmark droppede allerede den omstridte vaccine i midten af april, da en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper blev påvist.

Mandag sendte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) dog en bekendtgørelse om en ordning for frivillig vaccination med både AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne uden for vaccineprogrammet i høring.

Det er endnu ikke klart, hvornår den særlige tilvalgsordning træder i kraft.

Mandag var det så et ekspertudvalg i Norge, som besluttede at fraråde brugen af de to coronavacciner i landet på grund af alvorlige bivirkninger.

Norge valgte allerede 11. marts at standse brugen af AstraZenecas corona-vaccine efter meldinger om tilfælde af blodpropper hos vaccinerede.

Ekspertvalget var mandag splittet i spørgsmålet om, hvorvidt der bør åbnes for, at de to vacciner kan anvendes til dem, der frivilligt lægger arm til.

Slovakiets sundhedsministerium oplyser ifølge Reuters, at man her overvejer alternativer til, hvordan man vil fortsætte landets vaccineudrulning.

Landets statslige lægemiddelregulator rapporterede i sidste uge om en 47-årig kvindes død, der sandsynligvis var forbundet med AstraZeneca-vaccinen.

