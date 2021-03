Slovakiet modtager russisk vaccine som det andet EU-land

Slovakiet har bestilt to millioner af vaccinen, der ikke er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

- Bagved mig kan I se den første sending af i alt to millioner Sputnik V-vacciner, siger den slovakiske premierminister ved en pressekonference i lufthavnen i Kosice i det østlige Slovakiet.

Slovakiet følger i fodsporene på Ungarn, der modtog Sputnik V som det første EU-land. Ungarn benytter også den kinesiske Sinopharm-vaccine.

Slovakiet har den seneste uge registreret det højeste antal døde med coronavirus per indbygger i hele verden.

- Det er det rigtige valg at købe den russiske vaccine nu, for covid-19 går ikke op i geopolitik, siger han i kommentarer vist på slovakisk tv.

- Jeg har ikke noget problem med selv at tage et Sputnik-stik, siger han.

Nabolandet Tjekkiet meddelte søndag, at det også havde bestilt en sending af Sputnik V-vaccinen. Tjekkiet er ligeledes hårdt coronaramt.

Rusland godkendte sin vaccine allerede i august sidste år. Det har skabt skepsis om, hvorvidt vaccinen er testet tilstrækkeligt.

Det toneangivende videnskabelige tidsskrift The Lancet bragte dog i februar resultater, der viser, at vaccinen er sikker og over 90 procent effektiv.

Dermed ser vaccinen ud til at være omtrent lige så effektiv som vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der begge er godkendt i EU.

Den sidste EU-godkendte vaccine, AstraZeneca, vurderes at være godt 60 procent effektiv mod coronavirus.