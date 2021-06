Slavernes befrielsesdag bliver helligdag

Texas blev i 1980 også den første stat til at fejre den historiske begivenhed ved at gøre dagen - kendt som Juneteenth og ofte omtalt som USA's "anden uafhængighedsdag - til en officiel fridag.

Den 19. juni 1865 blev slavegjorte sorte i Galveston i delstaten Texas formelt meddelt, at de var frie, og at slaveriet var afskaffet.

Juneteenth er en sammentrækning af ordene juni og den 19. på engelsk - June og Nineteenth.

Siden er mange andre stater fulgt efter, og fremover kommer det til at gælde for alle USA's 50 stater.

Og det har længe været et ønske fra mange, skriver det britiske medie BBC.

Ønsket blev endnu mere udtalt i lyset af den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i 2020.

I forbindelse med de efterfølgende Black Lives Matter-protester forsøgte demokrater at få Kongressen til at anerkende 19. juni som en helligdag, men forslaget blev blokeret af den republikanske senator Ron Johnson.

Han begrundede sin modstand med, at det ville koste den amerikanske stat 600 millioner dollar årligt at give statsansatte endnu en fridag.

Tirsdag meddelte Johnson dog, at han har droppet sine indvendinger, og bare timer efter vedtog Senatet forslaget, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag godkendte et overvældende flertal i Repræsentanternes Hus, Kongressens andet kammer, forslaget om at gøre den 19. juni til en ny national helligdag for at markere befrielsen af millioner af sorte slaver.

Under debatten i Repræsentanternes Hus lod demokraten Sheila Jackson fra Texas sig se ved siden af et kendt sort og hvidt foto, som viser en sort slaves arrede ryg fra piskeslag.

Nu mangler blot præsident Joe Biden at sætte sin underskrift på forslaget.

Det er endnu uvist, om forslaget kan nå at blive gjort til lov inden lørdag, hvor datoen falder i år, men Biden har meddelt, at han regner med at gøre forslaget til lov torsdag.

- At udpege den 19. juni til en national helligdag vil øge bevidstheden om Juneteenth, siger republikanske Guy Reschenthaler, der er medlem af Repræsentanternes Hus.

- Det vil hylde sort historie og kultur. Det vil anerkende de amerikanere, som kæmpede og døde for at gøre en ende på slaveriet.

Juneteenth bliver den første nationale helligdag i USA, siden Martin Luther King Day blev indført i 1983. Dagen, som markeres den tredje mandag i januar, er til ære for den amerikanske borgerrettighedsforkæmper.

Det bliver desuden den 11. helligdag som er anerkendt af den amerikanske stat sammen med blandt andet juledag, nytårsdag, Thanksgiving og Uafhængighedsdagen.