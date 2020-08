Ramiz Nukic, der overlevede blodbadet i Srebrenica i 1995, betragter et kranium, han har fundet i skoven nær Konjevic Polje i Bosnien-Hercegovina. Nukic har lovet sig selv, at han vil lede efter resterne af de mennesker, der savnes efter massakren i Srebrenica, indtil den sidste er fundet. Foto 6. juli 2020.

"Slagteren fra Bosnien" tilbage i retssalen

Her blev flere end 8000 muslimske drenge og mænd myrdet af bosnisk-serbiske soldater. De var under kommando af militærchef Ratko Mladic.

I 2017 idømte en FN-domstol i Haag ham fængsel på livstid. Skyldig i krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab for hans rolle i massakren i den bosniske by Srebrenica i 1995.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her