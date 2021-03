Slæbebåde og udgravning får gang i roret på strandet gigaskib

Bestræbelser på at frigøre et kæmpe containerskib, der blokerer Suez-kanalen, skrider langsomt frem.

Det melder lederen af kanalmyndigheden, SCA.

Det 400 meter lange containerskib "Ever Given" blev klemt fast diagonalt i den sydlige del af kanalen midt i kraftige vinde tidligt tirsdag og har siden blokeret en af verdens travleste handelsveje.

De kraftige vinde var dog ikke hovedårsag til blokeringen. I stedet meldte de egyptiske myndigheder lørdag, at det formentlig skyldtes en teknisk eller menneskelig fejl.

Det mindre fremskridt med at løsrive skibet er sket ved hjælp af udgravning under hele skibet og ved at skubbe og trække skibet med slæbebåde, siger en unavngiven kilde fra kanalmyndigheden.

Der har desuden været bevægelse i forstavnen på skibet.

Lederen for SCA, Osama Rabie, fortalte tidligere lørdag ved et pressemøde, at der var begyndt at løbe vand under skibet.

- Vi forventer, at skibet når som helst kan glide og bevæge sig fra det sted, det er på, siger Osama Rabie.