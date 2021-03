Skybrud nær Sydney sender hundreder på flugt fra oversvømmelser

Politiet oplyser, at hundredvis af mennesker har søgt tilflugt i evakueringscentre i områder nord for storbyen Sydney i delstaten New South Wales. Politiet forventer, at mange flere vil søge tilflugt, idet regnen bevæger sig sydpå langs kysten.

Et voldsomt skybrud har lørdag udløst masseevakueringer i lavtliggende områder langs Australiens østkyst.

Australiens meteorologiske institut, Bureau of Meteorology (BOM), har registreret oversvømmelser langs floden Hastings uden for Port Macquarie cirka 400 kilometer nord for Sydney. Oversvømmelserne overgår niveauet fra 2013, hvor der blev sat rekord.

Flere små byer i området har fået over 300 millimeter regn siden fredag morgen, hvilket også er rekord, oplyser BOM lørdag formiddag lokal tid.

Instituttet advarer samtidig om, at den voldsomme regn ventes at fortsætte lørdagen igennem, og at den "potentielt kan føre til livstruende stormfloder".

Advarslen om det ekstreme vejr strækker sig fra Port Macquarie til områder 500 kilometer syd for Sydney, hvor beboere opfordres til at blive inden døre.

Redningstjenester oplyser, at de i løbet af natten til lørdag har modtaget over 500 opkald om hjælp.

I løbet af natten er der blevet udført 180 redningsaktioner i oversvømmede områder.