Skuffet del af EU-Parlamentet kalder klimalov en katastrofe

Det er ingen hemmelighed, at EU-Parlamentet havde drømt om et højere reduktionsmål for drivhusgasser i 2030 end "mindst 55 procent".

- Det er et ret uambitiøst mål, og den reelle reduktion bliver kun på 52 til 53 procent, siger Kira Marie Peter-Hansen (SF).

Det skyldes, at man har valgt at medregne det CO2-optag, der sker i blandt andet skove, hvorved medlemslandene skal reducere knap så meget for at nå i mål.

I forvejen havde EU kurs mod en reduktion på 47-48 procent, og dermed kan det ikke beskrives som ambitiøst, mener SF'eren, som kalder det ærgerligt.

- Det er langtfra, at vi kan omtale os selv som grønne foregangslande, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Enhedslistens medlems af EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, mener, at den politiske aftale om klimaloven, der endnu mangler den endelige godkendelse i både EU-Parlamentet og hos EU-landene, er en katastrofe.

- EU svigter med denne aftale klimakampen og lukker ørerne for det klare budskab fra klimavidenskaben. Det er en katastrofe for klimaet. Vi har brug for mindst 65 procents reduktion i 2030, siger Villumsen.

Han mener, at aftalen "blander æbler og pærer", da man lader det naturlige CO2-optag i skove tælle med som en reduktion af udledningen.

- Det er en farlig udvanding, som kan komme til at koste fremtidige generationer dyrt, siger Villumsen i en skriftlig udtalelse.

Socialdemokraterne havde håbet på et højere mål, men i den danske gruppe i EU-Parlamentet er der tilfredshed over, at man nu faktisk har en klimalov.

- Vi får drivhusgasbudgetter og et europæisk klimaråd. Positivt. 2030-målet er dog mindre ambitiøst, end vi havde håbet. Men for mange sorte lande i EU. Nu handler det om at levere resultater, skriver Christel Schaldemose (S) på Twitter.

Det har ikke endnu været muligt at få en kommentar fra de øvrige partier i EU-Parlamentet.

Hos Dansk Industri mener man, at EU med klimaloven viser lederskab.

- Det er en virkelig god nyhed, at de europæiske institutioner nu har vedtaget en klimalov, siger klimapolitisk chef Anne Højer Simonsen.

Hun peger på, at det vil give en sikkerhed om fremtiden for virksomhederne, når de planlægger deres investeringer.

Som led i aftalen oprettes et klimaråd med 15 klimaeksperter.