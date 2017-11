Skuffelse i Malmø over at København missede EU-agentur

Det ærgrer en ledende socialdemokrat i Malmø, der gerne havde set, at den svenske regering havde arbejdet tættere med den danske regering om at sikre agenturet.

Det blev hverken København eller Stockholm, der mandag blev tildelt EU's agentur for lægemidler.

Ifølge Katrin Stjernfeldt Jammeh, der er socialdemokratisk gruppeformand i Malmøs kommunalbestyrelse, havde det gavnet hendes by og Skåne, hvis agenturet var gået til København.

- Men risikoen, når man ikke samarbejder, er, at man taber til helt andre dele af Europa, siger hun til nyhedsbureauet TT.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) udtrykte efter afstemningen i Bruxelles skuffelse over den svenske regering.

- Svenskerne svigter på rigtig mange felter i dag. Det gør de i forhold til det nordiske samarbejde, siger han.

København var blandt de tre byer, som endte i finalen om lægemiddelagenturet.

Samuelsen lader indirekte forstå, at Sverige ikke stemte på København. Uofficielt forlyder det, at Milano var Sveriges favorit. Men agenturet endte med at gå til Amsterdam.

Til TV2 siger Samuelsen, at det må være en stor skuffelse for Malmø, der også kunne have tjent på lægemiddelagenturet i København.

Hvis København havde vundet, ville agenturet komme til at ligge tæt på Københavns lufthavn og kun 20 minutters togkørsel fra Malmø.

- Egentlig er det her et meget bedrøveligt resultat, siger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

- De nordiske lande er for små til ikke at samarbejde. Når vi lægger vores fælles tilgange til det sammen, så bliver vi meget attraktive og stærke på kompetence.

- Fremover er vi nødt til at tage ved lære af det, siger hun.

EU's lægemiddelagentur har hidtil ligget i London. Men det skal flyttes, når Storbritannien 30. marts 2019 forlader EU.