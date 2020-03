Skuespilleren Tom Hanks er smittet med coronavirus i Australien

Ifølge Hollywood - mediet Deadline er de to blevet smittet, mens de er i Australien i forbindelse med produktionen af instruktør Baz Luhrmanns indtil videre unavngivne film om Elvis Presley for Warners Brothers.

I filmen spiller Tom Hanks Elvis' mangeårige manager Tom Parker.

Tom Hanks skriver i et opslag på Twitter:

- Hej alle. Rita og jeg er i Australien. Vi følte os trætte, som om vi var forkølede, og vores kroppe var ømme.

- For at gøre det rigtige, som der er behov for i verden lige nu, blev vi testet for coronavirus. Og vi blev testet positive.